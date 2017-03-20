نقيب الصحفيين: «لن أقبل بفرض الرأي .. وهدفي خدمة المهنة»

كتب: محمد عاطف

وجه عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم في انتخابات الصحفيين، لافتا إلى أنهم قدموا نموذج متحضر وراق في الانتخابات.

وقدم سلامة، خلال كلمته في أول يوم من تسلمه منصب النقيب، التهنئة للأعضاء الجدد، وموجها رسالة للأعضاء القدامى "انتم حراس المعبد لتخطي هذه المرحلة لأن مليش غير هدف واحد سوى خدمة المهنة".

وتابع سلامة حديثه "طبيعي نختلف ولكن لا نتعارك، محدش يحاول يفرض رأيه على حد والالتزام بالمعايير الديمقراطية، وبمد ايدي لأي رأي لصالح العمل النقابي".

واستطرد كلامه "مش هنبص على الماضي نطوي صفحة الانتخابات والاختلافات، وسنبدأ صفحة جديدة، وبطمن موظفين النقابة وكل من لم يعطني صوته وهحاول اكسب ثقتكم خلال الفترة اللي جاية".

وأكد أنه جاء بمنصب النقيب لتقديم خدمات للصحفيين وأمامه ملفات كثيرة ضخمة ومؤثرة، ويحتاج مساعدة كافة الصحفيين والأعضاء السابقين، لافتا إلى أنه ليس جديدا على العمل النقابي وليس لديه فرصة لتصفية حسابات بحق من تجاوزه.

وأشار إلى أنه سيعمل على كافة الملفات كل على حده، ولن يحدد ملف معين يبدأ به، فهو قادم ليعمل من أجل مهنة الصحافة وخدمة الصحفيين.

ولفت إلى أن اجتماع مجلس النقابة سيكون خلال عدة أيام، وفيما يخص برنامجه الانتخابي "أنا جاي اشتغل على كل حاجة فقط نلتقط أنفسنا ونبدأ من جديد، ولو في مشروعات جيدة هكملها وانا ليس منهجي نسف الحمام القديم".