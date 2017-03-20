مصادر قضائية: الاتحاد الأوروبي يجدد تجميد أموال مبارك

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كشفت مصادر قضائية عن موافقة الاتحاد الأوروبي على تمديد تجميد أصول الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، وكذلك 14 آخرين، حتى عام 2020، وذلك عقب انتهاء المدة السابقة في 19 مارس الجاري.

وقال موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، في تقرير له، اليوم الاثنين، إن قرار الاتحاد الأوروبي على تمديد تجميد الأصول، جاء بناء على طلب من السلطات المصرية، إذ خاطب مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام الاتحاد بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية بتجديد تجميد أموال مبارك وعائلته، وكذلك أفراد نظامه، وذلك لاتهامهم في قضايا أخرى داخل مصر وخارجها.

أدين مبارك في قضية سميت بـ"هدايا الأهرام"، واتهم بتلقي الهدايا بشكل غير قانوني من مؤسسة الأهرام المملوكة للدولة، كما أدين أيضا في قضية أخرى، وهي الاستيلاء على الأموال العامة للقصور الرئاسية، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.