اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالرباط

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تبدأ اليوم الاثنين، بالرباط عاصمة المملكة المغربية ولمدة يومان فاعليات أعمال الاتحاد البرلماني العربي، ويمثل مصر وفدًا برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب وعضوية النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية، والنائب شادي أبوالعلا وكيل لجنة القيم، والنائب علي بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب محمد سعد تمراز، والنائبة مايسة عطوة، ومشاركة المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب.

وقال النائب طارق رضوان عضو الوفد: "ستتناول الجلسة الافتتاحية كلمة فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، ويتبعها كلمة السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية ويلقيها فاضل محمد عبد الجواد الأمين العام بالإنابة، ثم كلمة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، فكلمة عبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين للمملكة المغربية، وأخيرًا كلمة رئيس الاتحاد البرلماني العربي الدكتور نبيه بري ويلقيها بالإنابة الدكتور ميشال موسى".