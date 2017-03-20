أخبار عاجلة

حلقة ملاعب ONsport - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
الرقابة الإدارية: إحباط محاولة تهريب بنادق وذخيرة إلى داخل البلاد -
شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني -
طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر -
لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي -
قبل ساعات من غلق اللجان.. أكثر من 25 ألف ناخب يختارون خليفة "المصيلحي" بأبو كبير -
بالصور.. القوات المسلحة تبدأ ترميم الكنيسة المرقسية والمحال المتضررة بالإسكندرية -
محافظ القليوبية: مترو الأنفاق سيصل قليوب والقناطر الخيرية -
بالصور.. حملات مرورية مكبرة لرفع السيارات المتروكة بشوارع أسيوط -
بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالرباط

Google+ Print
اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالرباط اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالرباط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تبدأ اليوم الاثنين، بالرباط عاصمة المملكة المغربية ولمدة يومان فاعليات أعمال الاتحاد البرلماني العربي، ويمثل وفدًا برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب وعضوية النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية، والنائب شادي أبوالعلا وكيل لجنة القيم، والنائب علي بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب محمد سعد تمراز، والنائبة مايسة عطوة، ومشاركة المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب.

وقال النائب طارق رضوان عضو الوفد: "ستتناول الجلسة الافتتاحية كلمة فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، ويتبعها كلمة السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية ويلقيها فاضل محمد عبد الجواد الأمين العام بالإنابة، ثم كلمة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، فكلمة عبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين للمملكة المغربية، وأخيرًا كلمة رئيس الاتحاد البرلماني العربي الدكتور نبيه بري ويلقيها بالإنابة الدكتور ميشال موسى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة