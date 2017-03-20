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رئيس حي الموسكي يقود حملة لرفع الإشغالات عن منطقة العتبة

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رئيس حي الموسكي يقود حملة لرفع الإشغالات عن منطقة العتبة رئيس حي الموسكي يقود حملة لرفع الإشغالات عن منطقة العتبة

التحرير

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شن المهندس طارق صلاح الدين فؤاد رئيس حي الموسكي، حملة مكبرة على منطقة العتبة، بالاشتراك مع المتابعة الميدانية والإشغالات وقائد شرطة مرافق الموسكي وفرع هيئة الموسكي.

وأكد رئيس الحي أنه تم رفع الإشغالات بشوارع محمد علي ورصيف حلاوة وميدان العتبة وشارع الأزهر، وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات المتواجدة بالشارع لتحقيق سيولة مرورية للمارة والسيارات.

وأشار رئيس الحي إلى أن الحملات مستمرة بشكل يومي لرفع الإشغالات من كافة الميادين والشوارع، لافتا إلى أن حملات الإشغالات تتم بالتوازي مع حملات غلق المقاهي والمحلات المخالفة بالحي.

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التحرير

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