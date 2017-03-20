مؤتمر صحفي غدًا لرئيس اللجنة المشرفة على انتخابات «المصريين الأحرار»

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يعقد المستشار إبراهيم قطاطو، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في حزب المصريين الأحرار، مؤتمرًا صحفيًا الساعة 12 ظهر غدٍ الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للحزب، للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة منذ بداية عملها، وحتى اللحظة، وتفاصيل وإجراءات الانتخابات في الحزب يوم الجمعة المقبل، ضمن جدول أعمال المؤتمر العام للحزب.

والدكتور عصام خليل رئيس الحزب الحالي، هو المرشح الوحيد على منصب رئيس الحزب، ليفوز بالتزكية برئاسة الحزب، وتجرى الانتخابات على مقاعد الهيئة العليا، لاختيار 50 عضوا، وتقدم للترشح 83 من أعضاء الحزب.