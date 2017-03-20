أخبار عاجلة

حلقة ملاعب ONsport - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
الرقابة الإدارية: إحباط محاولة تهريب بنادق وذخيرة إلى داخل البلاد -
شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني -
طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر -
لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي -
قبل ساعات من غلق اللجان.. أكثر من 25 ألف ناخب يختارون خليفة "المصيلحي" بأبو كبير -
بالصور.. القوات المسلحة تبدأ ترميم الكنيسة المرقسية والمحال المتضررة بالإسكندرية -
محافظ القليوبية: مترو الأنفاق سيصل قليوب والقناطر الخيرية -
بالصور.. حملات مرورية مكبرة لرفع السيارات المتروكة بشوارع أسيوط -
بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عضو اللجنة الدينية بالبرلمان يطالب بإنشاء مجلس أعلى في كل وزارة

Google+ Print
عضو اللجنة الدينية بالبرلمان يطالب بإنشاء مجلس أعلى في كل وزارة عضو اللجنة الدينية بالبرلمان يطالب بإنشاء مجلس أعلى في كل وزارة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تقدم النائب شكري الجندي عضو لجنة الشون الدينية بمجلس النواب باقتراح برغبة للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لحل مشكلات المعضلة من خلال إنشاء مجلس أعلى لكل وزارة يضع السياسات والرؤى للوزارة.

وقال الجندي: إن "المشكلات التي تواجه مصر جعلها بحاجة ماسة إلى إنشاء مجلس أعلى للاقتصاد يكون في حالة انعقاد دائم، ويتكون من أساتذة الجامعات وأصحاب الخبرات لإعلاء موارد مصر الاقتصادية، شريطة أن يكون أعضاء المجلس بعيدين كل البعد عن (السوشيل ميديا) ويعملون في صمت لصالح الدولة".

وأوضح أنه لابد من وجود مجلس أعلى للزراعة للربط بين جميع الهيئات الزراعية، لأن ذلك سيساعد على حل جميع المشكلات التي تصدرها كل هيئة للأخرى.

وألمح عضو اللجنة الدينية إلى الحاجة الملحة لإنشاء مجلس أعلى للصحة لوضع السياسات والبرامج التي يتم العمل بها لتطوير منظومة الصحة بالكامل، وكذلك إنشاء مجلس أعلى لتعليم وآخر للدواء تكون مستقلة.

ودعا شكري الجندي وزيرة التعاون الدولي للتدخل لحل مشاكل مستشفيات التكامل في مصر وتوفير التمويل اللازم لها من المنح التي تحصل عليها الوزارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة