عضو اللجنة الدينية بالبرلمان يطالب بإنشاء مجلس أعلى في كل وزارة

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تقدم النائب شكري الجندي عضو لجنة الشون الدينية بمجلس النواب باقتراح برغبة للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لحل مشكلات مصر المعضلة من خلال إنشاء مجلس أعلى لكل وزارة يضع السياسات والرؤى للوزارة.

وقال الجندي: إن "المشكلات التي تواجه مصر جعلها بحاجة ماسة إلى إنشاء مجلس أعلى للاقتصاد يكون في حالة انعقاد دائم، ويتكون من أساتذة الجامعات وأصحاب الخبرات لإعلاء موارد مصر الاقتصادية، شريطة أن يكون أعضاء المجلس بعيدين كل البعد عن (السوشيل ميديا) ويعملون في صمت لصالح الدولة".

وأوضح أنه لابد من وجود مجلس أعلى للزراعة للربط بين جميع الهيئات الزراعية، لأن ذلك سيساعد على حل جميع المشكلات التي تصدرها كل هيئة للأخرى.

وألمح عضو اللجنة الدينية إلى الحاجة الملحة لإنشاء مجلس أعلى للصحة لوضع السياسات والبرامج التي يتم العمل بها لتطوير منظومة الصحة بالكامل، وكذلك إنشاء مجلس أعلى لتعليم وآخر للدواء تكون مستقلة.

ودعا شكري الجندي وزيرة التعاون الدولي للتدخل لحل مشاكل مستشفيات التكامل في مصر وتوفير التمويل اللازم لها من المنح التي تحصل عليها الوزارة.