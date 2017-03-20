فيديو وصور| الملتقى التوظيفي بكفر الشيخ.. حضر الناس وغاب المحافظ

التحرير

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كتب -عمرو الشامي:

سادت حالة من الاستياء بين أهالي محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد أن حضروا للملتقى التوظيفي بالاستاد، بدعوة من المحافظ، اللواء السيد نصر، الذي وعدهم بوظائف مناسبة في كبرى الشركات، إلا أنه غاب عن الملتقى الذي يُعقد تحت رعايته.

كما شهد الملتقى حالة من الزحام الشديدة أدت إلى إصابة البعض باختناقات وإغماءات، واضطر المواطنون لافتراش الشوارع المحيطة بالاستاد، حيث توافد على الاستاد الرياضي نحو 100 ألف شاب وفتاة من جميع ربوع المحافظة لحضور الملتقى التوظيفي.

وفي المقابل حاولت "التحرير" الاتصال هاتفيا باللواء السيد نصر إلا أنه لم يجب على الهاتف.