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فولفو تقتحم سوق السيارات الكهربائية وتطلق أول إصدار لها

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فولفو تقتحم سوق السيارات الكهربائية وتطلق أول إصدار لها فولفو تقتحم سوق السيارات الكهربائية وتطلق أول إصدار لها

التحرير

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أعلنت شركة "فولفو" السويدية، عزمها إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاجها، مشيرة إلى أنها ستسعى للتركيز على هذا القطاع الحديث خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "جرين أوبتميستيك"، فإن الشركة السويدية تحاول السير على النهج الحديث الخاص بنظافة البيئة، لاسيما وأن السيارات الكهربية استطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا جيدًا في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن تكون السيارة الجديدة، والتي لم تكشف فولفو عن صفاتها الأساسية، و تنتمي للطراز السيدان الكهربي، والذي استطاع حجز موقع جيد له، بشكل يفوق السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الكهربائية..


 

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التحرير

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