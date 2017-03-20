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استقالة رئيس أوبر وسط مخاوف على مستقبل الشركة عالميًا

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استقالة رئيس أوبر وسط مخاوف على مستقبل الشركة عالميًا استقالة رئيس أوبر وسط مخاوف على مستقبل الشركة عالميًا

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تقدم جيف جونز، رئيس شركة طلب سيارات الأجرة "أوبر"، باستقالته من منصبه، على خلفية العديد من المشكلات التي تحيط بالشركة الشهيرة على مستوى العالم.

وبحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية، فإن هناك العديد من المخالفات التي تهدد مستقبل الشركة خلال المستقبل القريب، لاسيما وأن شركة "جوجل" الأمريكية، تطالب أوبر بمحو خدمات الخرائط الخاصة بالشركة الأمريكية، والتي تعد أساس نشاط سيارات أوبر حول العالم.

وتأتي استقالة "جونز" بعد سلسلة من الاستقالات الواسعة في الأسابيع الأخيرة على مستوى نائبين الرئاي، والمدير التنفيذي الهندسي للشركة، الأمر الذي قد يثير الشكوك حول مستقبلها عالميًا.

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التحرير

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