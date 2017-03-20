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مدرب وست بروميتش: فينجر مستمر مع أرسنال

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مدرب وست بروميتش: فينجر مستمر مع أرسنال مدرب وست بروميتش: فينجر مستمر مع أرسنال

التحرير

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كشف الويلزي توني بوليس، المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، مصير الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال.

وقال بوليس، خلال تصريحاته لصحيفة "ذا صن" البريطانية، "ستكون مفاجأة بالنسبة لي لو رحل فينجر عن أرسنال، لأنه أخبرني بأنه سيبقى".

وكان قد تغلب وست بروميتش ألبيون على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلال مباراة أول أمس التي جمعت بينهما على ملعب " ذا هاوثورنس"، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل أرسنال المركز السادس برصيد 50 نقطة خلال 27 مباراة (15 فوز، 5 تعادلات، 7 هزائم)، فيما يأتي وست بروميتش ألبيون في المركز الثامن برصيد 43 نقطة خلال 29 مباراة (12 فوز، 7 تعادلات، 10 هزائم).

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التحرير

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