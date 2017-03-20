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تعرف على موعد «كلاسيكو الأرض» بالدوري الإسباني

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تعرف على موعد «كلاسيكو الأرض» بالدوري الإسباني تعرف على موعد «كلاسيكو الأرض» بالدوري الإسباني

التحرير

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني، عن موعد "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد، حيث ستقام المباراة يوم 23 أبريل المقبل الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وسيغادر حامل اللقب برشلونة لمواجهة ريال مدريد في نفس الأسبوع الذي ستقام فيه مباريات الإياب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسيحظى الفريق الملكي بيوم راحة زيادة عن البرسا، حيث سيستضيف بايرن ميونيخ الألماني على سنتياجو بيرنابيو يوم الثلاثاء، بينما سيواجه الفريق الكتالوني يوفنتوس في الإياب على ملعب "كامب نو"، يوم الأربعاء.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك بعدما تقدم لويس سواريز لبرشلونة قبل أن يدرك القائد سيرجيو راموس التعادل للملكي برأسية قاتلة في الدقيقة 90.

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