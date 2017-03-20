صدارة التصنيف العالمي على صفيح ساخن.. 4 ملامح من تتويج فيدرير بـ«إنديان ويلز»

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نجح اللاعب السويسري روجر فيدرير في التغلب على مواطنه ستانيسلاس فافرينكا في نهائي بطولة إنيدان ويلز للأساتذة، أمس الأحد، بحصة 6-4 7-5 ليحصد ثاني ألقابة هذا الموسم بعد فوز بلقب أستراليا المفتوحة أولى بطولات الجراند سلام في مطلع العام الجاري.

واسستعرض موقع رابطة محترفي التنس أبرز 4 ملامح من بطولة إنديان ويلز بعد إنتهاءها أمس في السطور التالية كالأتي:

1- التصنيف الأول عالميا

بعدما نجح آندي موراي في اعتلاء صدارة التصنيف العالمي للتنس شهر أكتوبر الماضي على حساب نوفاك دجوكوفيتش، يواجه اللاعب البريطاني مهمة شاقة للحفاظ على تصنيفه في ظل الحالة الفنية العالية التي يتمتع بها كل من فافرينكا وفيدرير هذا الموسم.

ويمتلك موراي ودجوكوفيتش الكثير من النقاط للدفاع عنها هذا الموسم، في الوقت الذي لا يدافع فيه فيدرير سوى القليل من النقاط للدفاع عنها بعدما غاب معظم فترات الموسم الماضي بسبب الإصابة.

ووضع فيدرير نفسه على قائمة المرشحين للوصول إلى صدارة التصنيف العالمي هذا الموسم بعد فوزه بأول بطولتين كبيرتين، في الوقت الذي وصل فيه فافرينكا إلى نصف نهائي أستراليا ونهائي إنديان ويلز وخسر في البطولتين أمام روجر فيدرير.

2- كيريوس القوة الضاربة الجديدة

استطاع اللاعب الأسترالي نيك كيريوس التغلب على نوفاك دجوكوفيتش في مباراتين متتاليتين في أقل من أسبوع، وذلك في بطولة أكبولكو وإنيان ويلز لينهي سيطرة اللاعب الصربي على البطولة في آخر 3 أعوام.

وأظهر اللاعب الأسترالي تطور ملحوظ في المستوى وخاصة عند الإرسال وواختيارته للضربات الأمامية من الخط الخلفي، مما يؤهله لمنافسة أفضل اللاعبين في أقوى البطولات، ولم يمنعه عن التتويج بلقب إنديان ويلز سوى انسحابه من مواجهة فيدرير في ربع النهائي بعد تعرضه للتسمم.

3- "سوك" وقائمة العشرة الأوائل

واصل اللاعب جاك سوك بدايته القوية لهذا العام بعد وصوله إلى نصف نهائي البطولة للمرة الأولى في مسيرته من خلال إقصاء جريجور ديمتروف في الدور الثالث، وكي نيشيكوري في ربع النهائي، ويمتلك الأمريكي في جعبته لقبين هذا العام هما أوكلاند، وديلراي بيتش.

ويبدو اللاعب الأمريكي قريبا للغاية من الدخول في قائمة العشر الأوائل عالميا في ظل امتلاكه مهارات على الأرضيات المختلفة، حيث نجح في التتويج بأول ألقابة على الملاعب الترابية في هيوستن عام 2015، وبإمكانه أن يصبح أول أمريكي يدخل قائمة العشر الأوائل في التصنيف العالمي منذ جون إيسنر شهر أبريل من عام 2012.

4- مفاجآت الأدوار التمهيدية

يبنغي على جميع اللاعبين الحظر عند مواجهة اللاعبين الذين يتأهلون إلى البطولات من خلال الأدوار التمهيدية، حيث نجح فاسيك بوسبوسيل في إقصاء المصنف الأول عالميا آندي موراي من الدور الثاني لبطولة إنديان ويلز، كما نجح دوسان لاجوفيتش في الوصول إلى الدور الرابع، وتغلب الياباني يوشيتو نيشيوكو على إيفو كارلوفيتش وتوماس بيرديتش قبل الخسارة من ستانيسلاس فافرينكا.

وأكدت نسخة إنديان ويلز الأخيرة، أن لاعبي الأدوار التمهيدية أصبحوا يشكلون خطرا كبيرا على المصنفين عالميا، ولم تعد مواجهتهم سهلة كما كان الحال في السابق.