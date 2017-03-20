بالصور.. شباب كفر الشيخ يتسلقون أسوار الاستاد للحصول على وظائف

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لجأ عدد كبير من شباب كفر الشيخ، لتسلق أسوار استاد المحافظة، اليوم، للتقدم للحصول على وظائف بالملتقى الوظيفي، اليوم الإثنين، هربًا من الزحام والتدافع أمام الباب الرئيسي للاستاد.

وشهد الملتقى الوظيفي، زحاما شديدا أمام الأبواب الرئيسية لاستاد كفر الشيخ الرياضي، مع وقوع عدة مشاجرات ومناوشات بين المتقدمين، بسبب التدافع للدخول، لإجراء المقابلات مع مندوبي الشركات المشاركة في الملتقى.

يذكر أن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أعلن عن تنظيم الملتقى الوظيفي الأول باستاد كفر الشيخ الرياضي، بمشاركة ٨٠ شركة من القطاع الخاص، لتوفير ١١ ألف فرصة عمل، للحد من البطالة، والقضاء على مشاكل الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ توصيات لورشة العمل الخاصة بالاستثمار في المؤتمر الأول للشباب، الذي أقيم في فبراير الماضي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.