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مرتضي منصور لماجد سامي بشأن ستانلي: «مش هرد عليك»

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مرتضي منصور لماجد سامي بشأن ستانلي: «مش هرد عليك» مرتضي منصور لماجد سامي بشأن ستانلي: «مش هرد عليك»

التحرير

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أبدى مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، استنكاره للهجوم الذي يتم شنه على المدير الفنيمحمد حلمي،  وذلك رغم استمرار انتصارات الفريق.

وأكد "منصور"، في تصريحات إذاعية مع خالد الغندور ببرنامج "الكورة في ملعبك" عبر أثير"شعبي إف إم"، أن مهاجم الفريق ستانلي لاعب جيد ومحترم قائلاً: "مش هرد على ماجد سامي دلوقتي، ولو الجهاز الفني عاوز ستانلي هيستمر مع الفريق".

وكان ماجد سامي، قد أوضح - على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" - أن المهاجم النيجيري سيتم تسويقه بنصف ثمن كهربا، مضيفا "مش عاوز تشتريه براحتك.. بس ماتتكلمش عن قيمته، وإلا هبيعه للأهلي، ومش هتقدر تلومني".

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التحرير

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