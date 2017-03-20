«كاف» يحدد موعد قرعة ومباريات دور الـ 32 بالكونفدرالية

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إجراء قرعة دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في تمام 11 صباح غد الثلاثاء، بمقر الاتحاد في القاهرة.

وتقام مباريات الذهاب لهذا الدور أحد أيام 7، 8، 9 أبريل المقبل، على أن تقام لقاءات العودة من 14 لـ16 من نفس الشهر.

وصعد لهذا الدور 16 فريقا كالتالي:

- سموحة والمصري البورسعيدي

- شبيبة القبائل ومولودية الجزائر

- ريكرياتيفو الأنجولي

- آسيك أبيدجان

- المغرب الفاسي واتحاد طنجر

- رايون سبورت الرواندي

- الهلال السوداني

- مبابين سوالوز

- بلاتنيوم ستارز وسوبر سبورت يونايتد

- الإفريقي والصفاقسي

- زيسكو يونايتد

أما الفرق التي خرجت من دور الـ32 لدوري الأبطال:

- كاديوجو "بوركينا فاسو"

- مازيمبي، ليوبارد "الكونغو"

- تندا "كوت ديفوار"

- مواني البحر الزامبية "زامبيا"

- ميناء لويس "موريشيوس"

- الفتح الرباطي "المغرب"

- باراك يانج كونترولرز "ليبيريا"

- رينجرز النيجيري

- بيدفيست الجنوب إفريقيا

- يانج أفريكانز التنزاني

- كامبالا سيتي الأوغندي