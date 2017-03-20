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مصدر بجهاز المنتخب يكشف سبب انضمام مدافع إنبي لمعسكر الفراعنة

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مصدر بجهاز المنتخب يكشف سبب انضمام مدافع إنبي لمعسكر الفراعنة مصدر بجهاز المنتخب يكشف سبب انضمام مدافع إنبي لمعسكر الفراعنة

التحرير

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كشف مصدر بالجهاز الفني للمنتخب، عن أسباب ضم عمرو طارق، مدافع إنبي، لمسعكر الفراعنة استعدادا لودية توجو.

وقال المصدر، في تصريحات للتحرير، إن المعسكر فرصة لتجربة بعض اللاعبين منهم عمرو طارق، حيث يرغب الجهاز الفني في تجربته في مركز الظهير الأيسر، حيث إنه يتمتع بطول القامة والقوة والسرعة، وصاحب عرضيات جيدة.

أعلن إيهاب لهيطة، مدير الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، اختار 25 لاعبا للانضمام لمعسكر المنتخب ببرج العرب في الفترة من 23 - 28 مارس الجاري، تتخلله مباراة ودية مع منتخب توجو يوم 28 مارس. 

وجاءت القائمة كالتالي..
- حراسة المرمى: عصام الحضري، شريف إكرامي، محمود عبد الرحيم "جنش"
- الدفاع: أحمد فتحي، أحمد المحمدي، أحمد حجازي، سعد سمير، علي جبر، محمد عبد الشافي، كريم حافظ، عمرو طارق
- خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، سام مرسي، عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى فتحي، أحمد الشيخ، رمضان صبحي، عمرو وردة
- الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"، أمير عادل، عمرو جمال، عرفة السيد.

 

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التحرير

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