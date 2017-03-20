طائرة الأهلي تواجه الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا

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يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، مباراته الثانية بالمجموعة الأولى من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، أمام فريق الترجي التونسي، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على صاحب الملعب ومستضيف البطولة؛ لاعتلاء صدارة المجموعة، والصعود لدور الثمانية، وتسهيل مهمته في الأدوار النهائية.

واختتم الفريق استعداداته لمواجهة الترجي، أمس الأحد، بمران قوي على إحدى الصالات القريبة من فندق الإقامة، حيث ركز الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن محمد مصيلحي، على بعض الجمل الفنيات والألعاب الخاصة التي يريد تنفيذها خلال المباراة.

وكان الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب بافيا الكاميروني 3/صفر.