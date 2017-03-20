وزير الشباب والرياضة يتفقد مشروع المجمع الرياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة

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تفقد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، مشروع إنشاء أكبر مجمع رياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي سيقام على مساحة 93 فدانا.

وقال "عبد العزيز"، إن المجمع يمثل مركزا ثقافيا اجتماعيا متكاملا، لافتا بأنه سيتم تجهيزه على أعلى المستويات العالمية التي تقرها الاتحادات الدولية للألعاب المختلفة، ليكون مؤهلا لاستضافة كافة البطولات الرياضية الدولية والإقليمية والمحلية.

وأوضح الوزير، أن الصالة المغطاة الرئيسية بالمشروع ستكون إحدى الصالات المستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة اليد فى يناير 2020، مضيفا أن المشروع يمثل مركزا متميزا مفتوحا لممارسة كافة الألعاب.

كما أعلن وزير الشباب والرياضة، أن مشروع الكيان الرياضي بالعاصمة الإدارية يتضمن صالة متعددة الأغراض، ومنطقة للصالات المغطاة، ومجمع حمامات السباحة، ومنطقة ملاعب رئيسية تشمل ملعب كرة قدم رئيسي يحتوي على تراك لألعاب القوى، و8 ملاعب خماسية، و4 ملاعب كرة قدم، وملعب هوكي، وغرفة تغيير ملابس.

وأضاف أن المشروع يشمل منطقة لألعاب كرة المضرب، ومنطقة للألعاب الجماعية تضم 3 ملاعب كرة سلة و 4 ملاعب كرة طائرة، و3 ملاعب متعددة، وغرفة تغيير ملابس، إضافة إلى صالة للملاكمة والمصارعة، وصالة لرفع الأثقال.

وأشار المهندس خالد عبد العزيز، إلى أن المجمع يتوافر به منطقة متكاملة للأطفال، تشمل مبنى اجتماعي للأنشطة وحدائق وحمام سباحة، ومنطقة ثقافية وترفيهية تتضمن المعارض والورش التعليمية ومسرح مكشوف وقاعات للموسيقى والأنشطة الفنية، بينما تحتوي المنطقة الترفيهية والاجتماعية على مبني اجتماعي ونُزل لإقامة الشباب وصالة للألعاب البدنية ونادٍ صحي ومنطقة ألعاب عامة للأطفال والشباب، بجانب مركز طبي ومبنى إداري، وعدد من الخدمات العامة.