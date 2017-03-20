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تأييد حبس أميني شرطة 3سنوات في اتهامهما بالاعتداء على أطباء المستشفى العام بالمطرية

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تأييد حبس أميني شرطة 3سنوات في اتهامهما بالاعتداء على أطباء المستشفى العام بالمطرية تأييد حبس أميني شرطة 3سنوات في اتهامهما بالاعتداء على أطباء المستشفى العام بالمطرية

مصراوي Masrawy

تأييد حبس أميني شرطة 3سنوات

كتب- صابر المحلاوي:
رفضت محكمة جنح مستأنف المطرية، برئاسة المستشار محمود الحسيني، اليوم الاثنين، استئناف أميني شرطة "المخلى سبيلهما" على حكم حبسهم في الاعتداء على أطباء المستشفى العام بالمطرية، وأيدت حبسهم 3 سنوات.
كانت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمدينة نصر قد أصدرت قرارا في شهر سبتمبر الماضي بحبس 9 من أمناء قسم شرطة المطرية لاتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام، 3 سنوات.
وجاء في قرار الإحالة الذي أعدته نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، أن أمناء الشرطة "محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد"، ألقوا القبض في يوم 28 يناير الماضي على الأطباء أحمد السيد عبد الله، ومؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اعتدوا على المجني عليهم بالضرب والسب أثناء أداء وظيفتهم بالكشف على المتهم الأول، وكان ذلك باستعمال أداة نشأ عنها جرح احتاج لمدة 20 يومًا للعلاج.

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مصراوي Masrawy

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