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النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 3 صحفيين في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة عن رئيس الجمهورية

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النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 3 صحفيين في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة عن رئيس الجمهورية النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 3 صحفيين في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة عن رئيس الجمهورية

مصراوي Masrawy

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 3 صحفيين في اتهامهم

كتب- محمود السعيد:

قررت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار سمير حسن، اليوم الإثنين، الاستئناف على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل 3صحفيين متهمين بنشر أخبار كاذبة، بتدابير احترازية.

ونسبت النيابة في القضية رقم ١٥٠٦٠ لسنة ٢٠١٦ لكل من حمدي مختار ومحمد حسن وأسامة البشبيشي تهم :الانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على العنف، ونشر الأخبار الكاذبة عن رئيس الجمهورية.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 3 صحفيين في 26 سبتمبر الماضي، خلال قيامهم بلقاءات في الشارع حول طلب الرئيس عبد الفتاح من المصريين بالتبرع بـ"الفكة" من أجل برنامج التنمية.

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مصراوي Masrawy

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