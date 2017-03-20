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حبس أمين شرطة متهم بحيازة ألفين قُرص مُخدر بالشرقية

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النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 3 صحفيين في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة عن رئيس الجمهورية

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