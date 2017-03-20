مصدر أمني يكشف حقيقة السطو على صيدلية العزبي بفيصل

كتب - محمد شعبان ويسرا سلامة:

نفى مصدر أمني رفيع المستوى بمباحث غرب الجيزة، ما تردد عن تعرض إحدى صيدليات "العزبي" بمنطقة فيصل لعملية سطو مسلح فجرًا.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لمصراوي، الاثنين، إن الحادث عملية "سرقة" بأسلوب المغافلة، لافتًا بأن التحريات الأولية ترجح أن منفذي الواقعة على علاقة بالعاملين بالصيدلية.

وأضاف المصدر، أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية، وسماع أقوال كافة العاملين (طبيب - كاشير - عمال دليفري).

في المقابل، قال أحد العاملين بالصيدلية لـ"مصراوي" - رفض ذكر اسمه - إن حادث سطو تم في الخامسة فجرًا، إذ قام أربعة أفراد مستقلين دراجة بخارية بالوقوف أمام الفرع، ومكث فردين أمام الفرع، ودخل اثنين آخرين إلى الصيدلية دون إشهار السلاح، وظن الأمن إنهما بحاجة إلى العلاج.

وكان بالفرع خمسة أشخاص هم الطبيب والمساعد والكاشير والأمن وعامل دليفري، وأفاد العامل، بأن 100 ألف جنيه هي حصيلة ثلاثة أيام من البيع ولم تكن سُلمت للإدارة بعد. وقام السارقان بحبس طاقم الصيدلية داخل الحمام وأغلقوا الباب عليهم بعد إتمام عملية السطو.