بالصور.. أدوية وأغذية فاسدة داخل دار للأيتام بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، حملة مفاجئة على دور وجمعيات لرعاية الأطفال الأيتام، للتفتيش على المواد الغذائية التي يتناولها المقيمين هناك، والتأكد من صلاحيتها، ومدى تقديم أوجه الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية والغذائية والإقامة بتلك الجمعيات ومراجعة دفاتر التبرعات العينية والمادية.

شارك فى الحملة مع عضو الرقابة الإدارية أعضاء من مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، وحملة بالتفتيش على جمعية لرعاية الأطفال الأيتام بنين بطنطا.

ورصدت الحملة عدة ملاحظات بالجمعية منها سوء النظافة في مخزن المواد الغذائية الرئيسي والفرعي، إلى جانب 23 كيلو لحوم، 10 كيلو فراخ، وسكر، وغيرها من المواد الغذائية، كما ضبطت الحملة أدوية بشرية داخل صيدلية الجمعية منتهية الصلاحية.

وتحفظ أعضاء اللجنة على المضبوطات وجرى تحرير محاضر إعدام لها، وطالبت اللجنة من القائمين على الجمعية بالاهتمام بالنظافة وغيرها من الملاحظات.

وطالبت اللجنة بتوفير أخصائيين اجتماعيين ونفسيين داخل الجمعية بصفة مستمرة.