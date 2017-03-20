بالصور.. بدء فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لجنوب سيناء

جنوب سيناء - أحمد السيد :

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بدء فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 19 مارس، بذكرى تحرير طابا.

وتضمنت الاحتفالية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء بالاستاد الرياضي بطور سيناء، عددا من العروض الرياضية، منها:" طابور السير بالعرض الرياضي لحملة الاعلام لقوات الأمن، العروض الرياضية بالشباب والرياضة والمركز القومي للناشئين وفريق الكاراتية، والعروض الرياضية بالأزهار ومدارس الكرة، والمركز الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة وعرض الهوايات والجوالة".

كان في استقبال المحافظ، علي أنور الشناوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد فتحي وكيل المديرية للرياضة.

كما شارك حضور الفعاليات اللواء محمود عيسى السكرتير العام، واللواء أحمد كامل طايل مدير الأمن، وفوزي همام رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة