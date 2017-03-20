"السعادة في الكرش".. حقيقة علمية وليست عادة محلية

كتبت - ميرا ماهر:

هناك اتصال فعلي بين العقل والجسم وبالتالي يمكن القول بأن السعادة تأتي من غير تفكير ولا مقدمات، وكما ذكر موقع" sparkpeople" أن الوجه يحتوي على 44 عضلة والتي تسمح لك بأكثر من 5000 نوع مختلف من التعبيرات ومنها "التبسم".

وكما ذكر موقع "makeeverybodyhappy" أن الطعام واحد من أهم مسببات السعادة، والذي لديه القدرة المباشرة على تغيير كيمياء الدماغ، حيث يوجد علاقة مباشره بين تناول الطعام والسعادة، وذلك بدايةً من ممارسة "الطبخ" وصولاً إلى "تناول الطعام"، حيث يمكنك عند الإحساس باليأس تناول نوع الطعام الذي تحبه والذي لديه القدرة على تغيير مزاجك للأفضل.

ويتمتع الطعام بالقدرة على إثارة مراكز المتعة في أدمغتنا والذي له مفعول الأدوية على الدماغ، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من المشاكل تناول الطعام والتي تعمل كالمخدرات في تغيير مزاج الشخص.

وبما أن تناول الطعام واحدة من أكثر متع الحياة لدى العديد من المصريين، عادةً ما يتحول الطعام إلى دوامة من "السمنة"، حيث تتحول رائحة الطعام مثل الآيس كريم، المعكرونة أو البطاطس المقلية إلى طاقة، وذلك يجعلك تشعر بتحسن المزاج لبعض الوقت ولكن سرعان ما تعود إلى شعور أسوأ من ذي قبل، لذلك دائماً يحتاج الأشخاص ذو المزاج السئ إلى مزيد من الطعام و"الآيس كريم" لتصحيح التوازن.

كما أن الكثير من الأشخاص يتناولون الوجبات الجاهزة عند الشعور بالحزن، لكن وضح الموقع أنه يمكنك الشعور بالسعادة وتناول الطعام في نفس الوقت، حيث يمكن للطهي أن يكون مصدراً كبيراً من السعادة، وعند مواجهة يوماً صعباً يمكنك استغلال الطاقة لديك في تقطيع الخضروات وتحويلها إلى شيء لذيذ، وبالتالي يمكنك الإحساس بالسعادة مرتين، وقت تحضير الطعام ووقت تناوله.