أكثر 7 أمهات «شرًا» في تاريخ السينما.. إحداهن شجعت ابنتها على الانحراف

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يقاس نجاح أي فنان بقدرته على إتقان دوره والاندماج فيه، ليعتقد الجمهور أن الشخصية التي يلعبها هي شخصيته بالفعل، رغم أنها قد تكون مختلفة تمامًا عن حقيقته.

ومع اقتراب "عيد الأم" يرصد موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانات اللاتي برعن في لعب دور الأم الشريرة، رغم أن هذا يختلف تمامًا عن حقيقتهن، مثل:

1- نجمة إبراهيم

واحدة من أشهر الشريرات في تاريخ السينما المصرية، فهي الأم التي نزعت الطفولة من بنتها في فيلم "ريا وسكينة"، حيث كانت تعامل ابنتها بقسوة، وتجبرها على النوم دائمًا، وتهددها بالقتل إذا أفشت سرها الشنيع بأنها تقوم باختطاف النساء وقتلهن.

ولعبت الفنانة نجمة إبراهيم دور الأم الشريرة في فيلم آخر، هو "الليالي الدافئة"، فهي الأم التي رفضت زواج ابنتها من الشخص الذي تحبه، ورفضت زواج ابنها من راقصة، كما منعت حفيدتها من رؤية والدتها، كما لعبت دور الأم التي تعاير ابنها دائما بإعاقته في فيلم "اليتيمتين".

2- زوزو ماضي

في فيلم "الطريق المسدود" لعبت الفنانة القديرة زوزو ماضي دور الأم الشريرة التي تهتم بالأموال فقط، وتشجع ابنتيها على الانحراف، وكانت هي العائق أمام ابنتها التي جسدت دورها الفنانة الراحلة فاتن حمامة، والتي كانت تطاردها دائما سمعة والدتها السيئة.

3- دولت أبيض

لعبت الفنانة دولت أبيض دور الأم القاسية في كثير من الأدوار، فهي دائمًا التي تعارض زواج ابنتها أو ابنها، ففي فيلم "المراهقات" كانت دولت أبيض تعارض زواج ابنتها التي جسدت دورها الفنانة "ماجدة"، وكانت شديدة السيطرة عليها حتى تسببت في إصابتها بأزمة نفسية.



4- زوزو نبيل

لم تكن الفنانة زوزو نبيل مثالًا للأم الصالحة في فيلم "بين القصرين"، حيث كانت والدة الشاب ياسين، الذي جسد دوره الفنان عبد المنعم إبراهيم، بل كانت راقصة كثيرة الزواج تخلت عن تربية ابنها الذي كرهها كثيرا.



5- علوية جميل

كثيرًا ما لعبت الفنانة الراحلة علوية جميل دور الأم المتسلطة شديدة السيطرة على أبنائها، ومن أبرز أعمالها فيلم "التلميذة"، التي قامت فيه بدور والدة حسن يوسف وكانت تعارض زواجه من التلميذة الفقيرة التي جسدت دورها الفنانة "شادية".



6- هدى سلطان

رغم أنها ظهرت بأدوار كثيرة مثل الفتاة الطيبة والمرأة اللعوب، جسدت أيضًا الفنانة هدى سلطان دور الأم القاسية في فيلم "عودة الابن الضال"، فكانت تحاول الحفاظ على المال أكثر من أي شيء، وعارضت زواج ابنتها من الشخص الذي تحبه.



7- زينات صدقي

رغم أنها فنانة كوميدية؛ فإنها لعبت دور الأم القاسية في فيلم "إسماعيل ياسين في الأسطول"، وكانت تعارض زواج ابنتها التي جسدت دورها الفنانة زهرة العلا من ابن عمها الذي قام بدوره الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

