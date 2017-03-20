بدلات مجلس إدارة «المصرية للاتصالات» تثير غضب العاملين

التحرير

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أثارت مذكرة منشورة على صفحات العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أزمة بين العاملين، فقد احتوت على تفاصيل بدلات اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة، والتي تنعقد بصفة دورية، وغالبية أعضاء المجلس مقيمون في مقر الشركة بالقرية الذكية.

وتوضح المذكرة، أن بدلات حضور الاجتماع 7 آلاف جنيه، وهو ما علق عليه العاملون بأن سفر العضو خارج مصر أقل تكلفة من انتقاله بين مكتبه وقاعة الاجتماعات في مقر الشركة، مؤكدين أن هناك حالة من الإسراف في موارد الشركة على الادارة العليا في حين أن موظفي الشركة يتم تعسيفهم في صرف بدل غلاء معيشة.

بلغ إجمالى الإيرادات المجمعة 14.1 مليار جنيه مصرى عن العام المالى 2016 مقارنة بإجمالى إيرادات عام 2015، والبالغة 12.2 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 16%، فيما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 7.3 مليار جنيه مصرى محققة نسبة هامش ربح قدرها 26.4% بنسبة نمو قدرها 8.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ صافى الربح بعد الضرائب 7.2 مليار جنيه مصرى بنسبة انخفاض قدرها 10.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 1.20 جنيه مصرى.

وأشار أحد القيادات العمالية لـ"التحرير"، فضل عدم ذكر اسمه بأن رواتب الإدارة التفيذية تتراوح بين 100 ألف وتصل بعضها إلى ربع مليون جنيه في الوقت الذي تتراجع فيه أرباح الشركة نتيجة عوامل متغيرة متأثرة بالاقتصاد وتعويم الجنيه، مشيرًا إلى ان الشركة من المفترض تقليص نفقاتها في الوقت الذي سددت فيه قرابة 7 مليارات جنيه للحصول على تراخيص الجيل الرابع للمحمول.

تجدر الإشارة إلى أنباء يرددها بعض العاملون بالشركة عن احتمالية تغيرات للإدارة التنفيذية للشركة عقب عودة وزير الاتصالات من جولته بأمريكا، إلى أن مصادر مسئولة بوزارة الاتصالات نفت وجود أي تغيرات في القيادة التنفيذية بالشركة في الوقت الحالي، مدللين على ذلك باصطحاب الوزير للمهندس تامر جاد الله معه إلى امريكا للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال خدمات المحمول لنقل تلك الخبرات للسوق المصري عند بدء الشركة تقديم خدمات المحمول.