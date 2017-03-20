أبو العلا: زيارة السيسي للولايات المتحدة تفتح مجالًا واسعًا للتعاون

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قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: إن "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية في إبريل المقبل، لها طبيعة خاصة وستفتح مجالًا واسعًا للتعاون بين البلدين".

وأشار "أبو العلا" إلى أن أمريكا أصبحت تدرك جيدًا قيمة الدولة المصرية ومدى تأثيرها في كثير من القضايا الدولية وتحديدًا ما يجري داخل الشرق الأوسط.

وأضاف في بيان، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يبني علاقة جيدة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل توليه الإدارة الأمريكية الجديدة حيث كان للقاء الرئيس بترامب خلال زيارته الأخيرة لأمريكا قبل الانتخابات أثرًا جيدًا لعله ساهم بشكل كبير في تقريب وجهات النظر حول كثير من الملفات.

وأوضح أن مصر ستستثمر هذه الزيارة في مساعدة بعض الدول العربية في حل قضاياها مثل الأزمة السورية وما يجرى في اليمن وليبيا وكذلك ستتناول الزيارة القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الرئيس سيطرح وجهة نظر مصر خلال لقائه بترامب.

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل وسيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.