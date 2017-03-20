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وكيل زراعة البرلمان: مؤتمر «دعم مصر» سيخرج بتوصيات هامة للحكومة

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وكيل زراعة البرلمان: مؤتمر «دعم مصر» سيخرج بتوصيات هامة للحكومة وكيل زراعة البرلمان: مؤتمر «دعم مصر» سيخرج بتوصيات هامة للحكومة

التحرير

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قال النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن "ائتلاف دعم بالغردقة ناقش بالمنتدى الأول له خطة الزراعة وتطوير منظومة الري والتوسع في إنتاج الدواجن وزيادة الإنتاج الحيواني وإنشاء مزرعة كبيرة تتسع لمليون رأس من الماشية".

وأضاف "موسى" في تصريحات صحفيه له اليوم الاثنين، أن الائتلاف ناقش كذلك الثروة المعدنية وكيفية استغلالها والحفاظ عليها وتأمين الثروة المعدنية بالصحراء الشرقية، كما اطلع على سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والخطة الموضوعة لتنفيذها.

وأشار كيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الائتلاف ناقش أيضًا المشروعات المتناهية الصغر وتعظيم دور الشباب للاستفادة من هذه المنظومة، وتطرق إلى الصناعة ومتطلباتها، لافتًا إلى أن مؤتمر ائتلاف دعم مصر يجتمع ما يزيد على 300 نائب ممثلون لكل اللجان النوعية من مجلس النواب وسينتهى من أعماله اليوم الاثنين، بتوصيات شديدة الأهمية للحكومة والمسئولين التنفيذيين في كل المجالات.

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