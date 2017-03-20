فودة يضع إكليل الزهور على نصب الجندي المجهول بطور سيناء

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افتتاح مشروعات بتكلفة مليار جنيه بالطور

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن ذكرى تحرير طابا هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، حيث تـتواكب العيد مع اقتراب توافد السياحة إلى منتجعات المحافظة لا سيما بعد الزيارات الناجحة التي قامت بها الوفود الأجنبية إلى شرم الشيخ وآخرها زيارة المستشار الألماني السابق شرودر التي تمت بالأمس.

وهنأ فودة أهالي مصر والمحافظة بذكرى طابا العطرة كما هنأ الأمهات بعيدهن، معلنًا تكريم عدد من الأمهات المثاليات في المحافظة بهذه المناسبة.

جاء ذلك خلال وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة طور سيناء بحضور اللواء مصطفى رجائي مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء والقناة واللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة والعميد أحمد شبانة قائد اللواء ٣١٣ ومشايخ وعواقل سيناء.

بدأت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية والسلام الوطني ثم بدأت المدارس بتقديم عروض صغيرة وأغاني وطنية وناشد المحافظ الجميع بضرورة بث روح الولاء والانتماء للطلاب الذين توافدوا للمشاركة في الاحتفالات التي بدأت في طور سيناء اليوم.

ومن المقرر أن يفتتح المحافظ بعض المشروعات الخدمية بجانب تفقد مشروعات عملاقة تقدر بنحو مليار جنيه وتشمل افتتاح مدارس وتفقد مشروع إنشاء ٧٠٠٠ وحدة سكنية بطور سيناء وأعمال تطوير شبكات الري والصرف ورصف الطرق.

وشدد فودة على ضرورة الإسراع في إعلان أسماء المستحقين للوحدات السكنية تمهيدا لتوزيعها على المواطنين طبقًا للشروط والضوابط الموضوعة.

وهنأ اللواء طبيب مصطفى رجائي مساعد الوزير، أهالي المحافظة بالعيد القومي، وقال إن الشرطة والقوات المسلحة تقف صفًا واحدًا مع الشعب المصري.

وناشد رجائي الشباب بضرورة مساندة القوات الأمن المصرية في مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن قوات الجيش والشرطة هم أشقاء كل مواطن مصري.





من جانبه قدم اللواء أحمد طايل مدير الأمن الشكر لجميع أهالي المحافظة التي تقف مع رجال الشرطة والقوات المسلحة من أجل التنمية والاستقرار، حسب قوله.

وأكد أن قوات أمن جنوب سيناء بقيادة اللواء طلعت العناني نظمت عروضا قتالية لقوات الأمن في استاد طور سيناء للمشاركة في الاحتفالات القومية للمحافظة.

واستعرض طايل خطة تأمين المحافظة بداية من طابا وحتى رأس سدر مؤكدا أن القوات مستعدة للمواجهة في أي وقت وأن جنوب سيناء آمنة وما يحدث في شمال سيناء بعيد تماما عن شمال سيناء.