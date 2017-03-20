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احتفالات بشوارع الأقصر عقب اختيارها عاصمة للثقافة العربية

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احتفالات بشوارع الأقصر عقب اختيارها عاصمة للثقافة العربية احتفالات بشوارع الأقصر عقب اختيارها عاصمة للثقافة العربية

التحرير

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شهدت الأقصر انطلاق فعاليات اختيارها عاصمة للثقافة العربية لهذا العام، حيث بدأت الفعاليات بعروض فنية متنوعة لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة للفنون الشعبية في ميادين رئيسية بالأقصر.
 
وقدمت تنورة فرقة الأقصر وفرقة توشكى للفنون الشعبية عروضهما في ميدان الملك عبد العزيز، بينما قدمت فرقة أسيوط عرضًا في ميدان "أبو الحجاج"، بينما قدمت فرقة سوهاج للآلات الشعبية والتنورة بمنطقة سوق الأقصر، وفرقة أسوان عروضها في منطقة موقف أرمنت.

وقال محمد العدوي مدير عام فرع ثقافة الأقصر، إن اختيار تلك المناطق يأتي لما تحظى بيه من وجود للموطنين، وحتى تكتسي الأقصر بهذا الكرنفال الشعبي، تمهيدًا للافتتاح الرسمي بمعبد الكرنك.

 

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التحرير

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