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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

التحرير

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 4 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة،  فيما غادر الميناء عدد (2) قطار بحمولة (2609) طن قمح، وعدد (77) سيارة بحمولة (3198) طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة، إضافة إلى15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بلغ 89554 طنا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 131315 طن قمح.

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التحرير

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