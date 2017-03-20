بالصور.. مضاعفة "الحِمل الاستاتيكي" على الدائري الإقليمي بالشرقية بتكلفة 9 مليار جنيه

الشرقية – فاطمة الديب:

بدأت شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، التابعة لوزارة النقل، اليوم الاثنين، تجربة مضاعفة التحميل على القوس الشرقي للطريق الدائري الإقليمي، الذي يربط بين 4 محافظات "الشرقية، والقليوبية، والمنوفية، والجيزة" بطول 92 كيلو مترًا، بتكلفة تتخطى 9 مليار جنيه.

من جانبه، قال المهندس طلعت موسى، المدير الاستشاري للمشروع، إن المشروع يتضمن 115 عمل صناعي "50 كوبري، و65 نفق مروري"، موضحًا أن هناك 3 شركات تتولى تنفيذ المشروع تمهيدًا لافتتاحه رسميًا نهاية العام الجاري.

وأوضح المدير الاستشاري للمشروع، لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، أنه تم مضاعفة الحمل الاستاتيكي على الطريق؛ لمعرفة مدى حدوث هبوط بالطريق من عدمه وتدارك ذلك مستقبلًا، موضحًا أن المشروع سيساهم بنسبة كبيرة في القضاء على الاختناقات المرورية الموجودة بالشرقية.