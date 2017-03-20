بالصور.. 11 ألف فرصة عمل في ملتقى التوظيف بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

توافد المئات من الشباب وأبناء مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، على الملتقى التوظيفى بالمحافظة، المنعقد بالاستاد لإجراء المقابلات الشخصية.

وشهد الملتقى الوظيفى، زحاما شديدا أمام الأبواب الرئيسية لاستاد كفر الشيخ الرياضى، مع نشوبعدة مشاجرات، ومناوشات بين المتقدمين وبعضهم، بسبب تدافع كل منهم أثناء الدخول، لإجراء المقابلات مع مندوبى الشركات المشاركة.

وقال الدكتور على عبد القادر المستشار الاقتصادى لمحافظة كفر الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن هذا الملتقى عبارة عن توفيق قوى العرض متمثلة فى الشركات، مع الطلب المتمثلة فى الشباب الباحث عن فرص عمل عن طريق الوظائف المعلنة، في محاولة للحد من البطالة".

وأشار المستشار الاقتصادى لمحافظة كفر الشيخ، إلى أن المحافظة تترقب التزام تلك الشركات بوعودها مع المحافظة، بتوفير فرص العمل التى أعلنوا عنها من أجل المشاركة فى الملتقى الوظيفى.

وأكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أن ملتقى التوظيف يشارك فيه 50 ألف شاب يهدف للعمل فى 80 شركة بالقطاع الخاص، من خلال ١١ ألف فرصة عمل.