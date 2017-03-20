بالصور.. القليوبية تبحث سبل القضاء على "الكلاب الضالة"

القليوبية – أسامه عبدالرحمن:

عقد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعاً مع ممثلين من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، اليوم الاثنين، لوضع آليات التنسيق لعمل حملة موسعة للقضاء على الكلاب الضالة بهدف تقليل نسبة العقر.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع يأتي للحفاظ علي أرواح المواطنين خاصة الأطفال، ووقايتهم من الأمراض المعدية التي انتشرت في الفترة الأخيرة.