أخبار عاجلة

حلقة ملاعب ONsport - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
الرقابة الإدارية: إحباط محاولة تهريب بنادق وذخيرة إلى داخل البلاد -
شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني -
طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر -
لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي -
قبل ساعات من غلق اللجان.. أكثر من 25 ألف ناخب يختارون خليفة "المصيلحي" بأبو كبير -
بالصور.. القوات المسلحة تبدأ ترميم الكنيسة المرقسية والمحال المتضررة بالإسكندرية -
محافظ القليوبية: مترو الأنفاق سيصل قليوب والقناطر الخيرية -
بالصور.. حملات مرورية مكبرة لرفع السيارات المتروكة بشوارع أسيوط -
بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. القليوبية تبحث سبل القضاء على "الكلاب الضالة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جانب من الاجتماع (1)جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماع (3)جانب من الاجتماع (3)

القليوبية – أسامه عبدالرحمن:

عقد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعاً مع ممثلين من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، اليوم الاثنين، لوضع آليات التنسيق لعمل حملة موسعة للقضاء على الكلاب الضالة بهدف تقليل نسبة العقر.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع يأتي للحفاظ علي أرواح المواطنين خاصة الأطفال، ووقايتهم من الأمراض المعدية التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرقابة الإدارية: إحباط محاولة تهريب بنادق وذخيرة إلى داخل البلاد

الرقابة الإدارية: إحباط محاولة تهريب بنادق وذخيرة إلى داخل البلاد

شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني

شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني

طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر

طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي