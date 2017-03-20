السبت .. "معيتيق" يزور القاهرة لبحث الأزمة الليبية

القاهرة (مصراوي)

أكدت مصادر في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بزيارة مرتقبة لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، إلى القاهرة، حيث يلتقي الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بحسب ما نقلت وكالة "بوابة افريقيا".

ويتوجه معيتيق، إلى القاهرة السبت المقبل، بناءً على دعوة الفريق حجازي، وذلك ضمن جهود مصر بمحاولة احتواء الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

وتحاول مصر حل الأزمة الليبية، والوصول إلى تسوية النزاعات وتهدئة الموقف بين الفصائل الليبية المتناحرة، وإشراك جميع الأطراف الليبية الرئيسية في حوار ليبي-ليبي للتوصل إلى حل سياسي يحقن الدماء ويقضي على الإرهاب في الدولة المجاورة.