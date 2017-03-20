السيسي وأبو مازن يجريان مباحثات حول تطورات الأوضاع في فلسطين

القاهرة- (أ ش أ):

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، جلسة مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الذي وصل إلى القاهرة أمس الأحد.

وتتناول المباحثات الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأفكار المتداولة بشأن سبل استئناف عملية السلام ولاسيما في ضوء عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الإقليمية والدولية؛ بهدف توفير البيئة الداعمة لاستئناف عملية السلام وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى مائدة المفاوضات.

وتأتي زيارة أبو مازن، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قبيل انعقاد القمة العربية القادمة في الأردن يوم 29 مارس الجاري.