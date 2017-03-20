بالصور .. ضبط 8831 مخالفة مرورية متنوعة في حملات مكبرة بالقاهرة

كتب – فتحي عمر وسامح غيث

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملات مرورية مكبرة في كافة المحاور، بالتزامن مع حملات انضباطية لرفع كافة المعوقات والإشغالات التي قد تتسبب في إعاقة الحركة المرورية .

و قد أسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط 8831 مخالفة مرورية متنوعة " 81تعطيل حركة المرور – 100 مخالفة شروط ترخيص –54بدون رخصة تسيير –951سحب تراخيص –39حجز تو توك –2767مخالفة نموذج 125 –34طمس لوحات – 32 ملصقات –22مخالفات سير سيارات النقل –101إنبعاث دخان كثيف –77حجز دراجات بخارية –14حجز مركبات –72انتظار في الممنوع –62بدون رخصة قيادة –164امن ومتانة –2845

تكبيل بالكلابش" .

وفي مجال المرافق تم 603 إزالة إدارية، 110إشغال طريق، 34إدارة محل بدون ترخيص، 5عربة مأكولات، ضبط 7 توك توك، 710عربة يد ،34بائع متجول " .

وقد شدد اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وسلامة المواطنين على الطرق.