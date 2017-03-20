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قائد مانشستر يونايتد السابق: حاولت الانتحار بسبب «زوجتي»

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قائد مانشستر يونايتد السابق: حاولت الانتحار بسبب «زوجتي» قائد مانشستر يونايتد السابق: حاولت الانتحار بسبب «زوجتي»

التحرير

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كشف قائد ‍مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، في حديثه لمجلة "تايمز" الأمريكية، عن اللحظات التي عاشها بعد وفاة زوجته ريبيكا؛ بسبب مرض السرطان.

وقال "فرديناند": "كانت لحظات صعبة، وكان من الصعب جدا إخبار الأطفال بأنهم لن يروا والدتهم مجددا، هذا أصعب اختبار واجهته، كرة القدم وصعوبتها مجرد نزهة في الحديقة".

كما اعترف صاحب الـ38 عاما، أنه توقف عن التواصل مع أطفاله، وبدأ في شرب الخمور بكثرة حتى يخف الآلم.

كما أوضح قائد الشياطين الحمر "حاولت التأقلم كثيرا مع الوضع الجديد، لكني وجدت نفسي لا أريد النوم ولا أفكر، بدأت المشاكل تحيط بي، وهنا بدأ الشعور بالرغبة في الانتحار".

وتابع "فهمت لماذا لم يصمد الكثير من الأشخاص وسط تلك الأحزان، وأنهاروا في النهاية".

تزوج فيرديناند من ريبيكا عام 2009، وفقدها عام 2015 بعد أن توقيت بسبب سرطان الثدي، وتركت له ثلاثة أطفال، لورينز، تاتي وتيا.

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التحرير

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