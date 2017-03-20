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ماركينيوس: مبابي قادر على صناعة الفارق مع باريس سان جيرمان

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ماركينيوس: مبابي قادر على صناعة الفارق مع باريس سان جيرمان ماركينيوس: مبابي قادر على صناعة الفارق مع باريس سان جيرمان

التحرير

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أعرب المدافع البرازيلي ماركينيوس عن رغبته في انتقال مهاجم موناكو كيليان مبابي، إلى صفوف باريس سان جيرمان، وذلك بعد الأداء المتميز الذي يقدمه المهاجم الفرنسي الشاب، وآخرها تسجيله ثنائية ساهمت في فوز فريقه على كان بثلاثية نظيفة.

وأوضح ماركينيوس، حسبما نقل موقع "فور فور تو"، أن صاحب الـ 18 عاما، يقدم مستويات مميزة للغاية مع موناكو، معربا عن أمنيته في انتقاله إلى باريس سان جيرمان، خاصة أنه يستطيع "صناعة الفارق".

وأضاف أنه من الصعب للغاية على لاعب في عمر مبابي أن يقدم مستوى ثابت في كل مباراة يخوضها في الدوري الفرنسي، الأمر الذي أهله للانضمام إلى صفوف بفضل الأهداف الغزيرة التي يسجلها مع الفريق.

وأشار ماركينيوس إلى أن مستقبلا جيدا ينتظر مبابي، مطالبا اللاعب بأن يواصل العمل الجاد ولا يتوقف عند تلك المرحلة، خاصة أنه لا يزال لديه الكثير لتعلمه.

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التحرير

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