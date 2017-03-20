الفقي: زيارة أبو مازن تأكيد على دور مصر الرئيسي في حل قضية الفلسطينية

كتبت ـ ياسمين محفوظ:

وصف الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها طبيعية.

وأضاف لـ"مصراوى"، إن السلطة الفلسطينية لا يمكنها أن تمضي في التشاور مع أية طرف مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا بالرجوع إلى مصر لأنها الدولة الأكبر في المنطقة، فضلًا على أنها الدولة الأكثر دعمًا ورغبة في حل القضية الفلسطينية .

لكن الفقي اشار، إلى أنه كان هناك اعتقاد من السلطة الفلسطينية، إن مصر تدعم محمد دحلان بدلًا من أبو مازن، إلا أن الوقت أثبت أن هذا الرأي لا أساس له من الصحة، وهذا ما اقتنع به أبو مازن.

وأكد الفقي، أن الزيارة تأتي في إطار رغبة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في وضع أجندة تسهم في حل الأزمة ومن ثم لن تتم حل الأزمة إلا بوساطة مصر، والرجوع إليها مما يجعلها من أبرز ما يتم مناقشته خلال زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية اوائل الشهر المقبل.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قد وصل إلى القاهرة أمس تلبية لدعوة الرئيس السيسي، وهي زيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قبيل انعقاد القمة العربية القادمة فى الأردن يوم 29 مارس الجاري.