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تأجيل منع العضو المنتدب في شركة "إيجوث" في التصرف في الأموال

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تأجيل منع العضو المنتدب في شركة "إيجوث" في التصرف في الأموال تأجيل منع العضو المنتدب في شركة "إيجوث" في التصرف في الأموال

مصراوي Masrawy

تأجيل منع العضو المنتدب في شركة إيجوث

كتب -صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع، بمنع المتهم ممدوح محمد عبده رطب، وزوجاته وأولاده القصر، من التصرف في أموالهم لجلسة 22 مارس، للاطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، وعضوية مصطفى عبدالغفار، ووائل سعيد ،وأمانة وائل فراج.
واسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته.
في حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي. وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (ممدوح رطب) طلب رشاوى مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه؛ حيث طلب من المتهم أحمد عبد الفتاح مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة (حصل منها على مبلغ 700 ألف جنيه على دفعتين) مقابل أن يسند إلى شركة (الكنانة) مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسي بفندق مينا هاوس، وذلك بواسطة من المتهم بدوي عبد الحميد.
وطلب المتهم الأول من المتهمة لورانس داود مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل أن يسند إلى شركة (برفكت) أعمال تجديد غرف النزلاء بالكامل بفندق ماريوت القاهرة، وحصل منها بالفعل على المبلغ المتفق عليه بعد أن تم الإسناد.

كما طلب المتهم الأول من المتهم صلاح محمد صفوت مبلغ 2 مليون و980 ألف جنيه كرشوة، أخذ منها دفعة مقدمة بقيمة 60 ألف دولار أمريكي، مقابل أن يسند إلى فرع شركة (الإنشاءات العربية) أعمال مشروع تطوير وتجديد النادي الصحي والمسبح وأحد المطاعم بفندق ماريوت الزمالك، وإنهاء صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة.

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