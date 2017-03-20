ننشر صور أفراد عصابة "ميكروباص الخطر" لسرقة الركاب في الشوارع

مصراوي Masrawy

كتب - فتحي عمر:

حصل "مصراوي"، على صور أفراد عصابة "ميكروباص الخطر"، التي تخصصت في سرقة الركاب بالإكراه، لدى استقلالهم السيارة صحبة المتهمين لتوصيلهم.

وتكررت هذه الطريقة للسرقة بالإكراه 3 مرات خلال الفترة الأخيرة في شوارع القاهرة بما وصفت بـ"ميكروباص الخطر"، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الجمعة الماضية، تشكيلًا عصابيًا، مكون من 6 أشخاص يستقل "ميكروباص"، تخصص نشاطهم في سرقة المواطنين تحت تهديد السلاح الناري، بعد أن تلقت عدة بلاغات، تفيد انتشار وقائع السرقة بالاكراه، بدائرة قسم شرطة الشروق.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أول فبراير الماضي، تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص، يستقل سيارة ميكروباص تجوب في شوارع مصر القديمة وتخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الركاب بالإكراه.

وعقب مطاردة أمنية، أمس الأحد، بين قوات الشرطة وعصابة اختطاف المواطنين لسرقتهم بالاكراه فى المرج، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على أفراد العصابة وبحوزتهم أسلحة نارية وشخصين من ضحاياهم، وأحال اللواء خالد عبد العال مدير الأمن المتهمين للنيابة لتولى التحقيقات.

وكشف مصدر أمني مسؤول بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفاصيل جديدة حول الواقعة، وهي أن عصابة الشروق متورطة في ارتكاب 10 وقائع، وهي في الأساس جزء من عصابة مصر القديمة التي تم ضبطها أول فبراير.

وأوضح المصدر أن فريقا يقوده اللواء محمد منصور، مدير المباحث، واللواء هشام لطفي، نائب مدير المباحث، يستجوب المتهمين لمطاردة وضبط متهمين آخرين يرتكبون وقائع مشابهة، مضيفا أنه تم ضبط سيارتين مستخدمتين في الوقائع، وبالكشف عليهما اتضح صحّة ترخيصهما.

وأفصح المصدر عن هوية المتهمين قائلاً إنهم من منطقتي المرج والقلج، وكوّنوا شبكة كبيرة هدفها الثراء السريع عن طريق سرقة متعلقات الأهالي وهواتفهم المحمولة، ثم بيعها.

وعن طرق مواجهة تلك العصابات، قال المصدر إنه لا سبيل لذلك سوى جمع المعلومات من المتهمين المضبوطين (16 شخصا منتشرون في الشروق، والمرج، ومصر القديمة)، للإيقاع بباقي أفراد الشبكة، ونشر الأقوال الأمنية بالطريق الدائري، وزيادة الارتكازات الأمنية لفحص العناصر المشتبه فيها، والكشف عليها جنائيا.

وأكد المصدر صعوبة منع نوعية تلك الجرائم 100%، فلا يمكن إيقاف كل السائقين على الطريق الدائري وفحصهم، لأن ذلك سيعطل حركة المواطنين والنقل، على حد قوله.