أرقام وإحصائيات.. تاريخ الأندية المصرية في دور المجموعات بدوري الأبطال

التحرير

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صعد فريقا الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تغلبهما على بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي وإينوجو رينجرز النيجيري.

وصعد الأهلى إلى دور الـ16، بعد التعادل السلبي مع بيدفيست، خلال المباراة التى جمعتهما، بستاد بيدفيست بجوهانسبرج في إياب دور الـ32 للبطولة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف عن طريق أحمد حجازي.

وبلغ الزمالك نفس الدور رغم الهزيمة التي تلقاها من فريق إينوجو بنتيجة 1/2، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب نامري إزيكيوي، ليفوز نادي الزمالك في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 3/5، عقب فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 1/4.

وسيشهد هذا الموسم لعب مرحلة المجموعات في دور الـ16، على عكس النسخ السابقة الذي كان يُلعب فيها مرحلة المجموعات بدور الـ8، ولن يتواجد كل من الأهلي والزمالك وصن داونز الجنوب إفريقي والنجم الساحلي التونسي في مجموعة واحدة، لدخولهم القرعة في التصنيف الأول.

في ضوء ذلك يستعرض «التحرير» تاريخ مشاركات الأندية المصرية بدور المجوعات في دوري أبطال أفريقيا في آخر 10 نسخ..

2007

وصل الأهلي لدور المجموعات في تلك البطولة، وشارك في المجموعة الثانية (ب)، إلى جانب كل من الترجي التونسي والهلال السوداني وأسيك ميموزا، وتصدر المارد الأحمر المجموعة برصيد 12 نقطة بعد فوزه في 4 مباريات وتلقيه هزيمتين، وسجل 8 أهداف وأستقبلت شباكه 4 أهدف.

ووصل الأهلي للمباراة النهائية وواجه النجم الساحلي التونسي، وتعادلا ذهابًا في تونس بالملعب الأولمبي بسوسة، لكن المارد الأحمر تلقى هزيمة بثلاثية مقابل هدف في ستاد القاهرة، ليتوج النجم باللقب.

2008

ضمت المجموعة الأولى القطبين (الأهلي والزمالك) إلى جانب ديناموز وأسيسك ميموزا، وتصدر المارد الأحمر المجموعة برصيد 12 نقطة بعد فوزه في 3 لقاءات وتعادله في 3 لقاءات، وسجل 9 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف، في المقابل حل الزمالك رابعًا برصيد 5 نقاط.

واستكمال الأهلي مشواره وعبر إلى المباراة النهائية، واقتنص اللقب بعد فوزه ذهابًا (2-0) أمام كوتون سبورت اف سي الكاميروني في ستاد القاهرة، ثم تعادل في الكاميرون بهدفين لمثلهما.

2009

لم تتمكن الأندية المصرية من الصعود لدور المجموعات بتلك البطولة، بعد أن خسر الأهلي في دور الـ 16 أمام كانو بيلارس النيجيري، رغم أنه تعادل ذهابا في نيجيريا (1-1)، و(2-2) في القاهرة.

2010

بلغ فريقا الأهلي والإسماعيلي لدور المجموعات في تلك البطولة، وشاركا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من شبيبة القبائل الجزائري وهارتلاند النيجيري، وحل المارد الأحمر بالمركز الثاني بالمجموعة برصيد 8 نقاط، بعد فوزه في لقائين وتعادله في مباراتين وتلقيه هزيمتين، وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف، في المقابل حل الزمالك ثالثًا برصيد 6 نقاط.

وودع الأهلي البطولة في الدور قبل النهائي أمام الترجي التونسي، بعد فاز المارد الأحمر في القاهرة بهدفين لهدف، وخسر بهدف نظيف في الملعب الأولمبي برادس.

2011

وصل الأهلي لدور المجموعات في تلك البطولة، وشارك في المجموعة الثانية إلى جانب الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي ومولودية الجزائر، وخرج المارد الأحمر بعد أن حل ثالثًا برصيد 7 نقاط بعد فوزه في مباراة وتعادله في 4 مباريات وتلقيه هزيمة، وسجل 7 أهداف، واستقبلت شباكه 6 أهدف.

2012

وقع الأهلي والزمالك معًا بدور المجموعات في تلك البطولة بالمجموعة الثانية إلى جانب مازيمبي وبيركيوم تشيلسي الغاني، وتصدر المارد الأحمر المجموعة برصيد 11 نقطة بعد فوزه في 3 لقاءات وتعادله في مباراتين وتلقيه هزيمه وحيده، وسجل 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، في المقابل حل الزمالك رابعًا برصيد نقطتين.

واستكمل الأهلي مشواره وعبر إلى المباراة النهائية، واقتنص اللقب بعد تعادله ذهابًا (1-1) أمام الترجي التونسي في برج العرب، ثم فوزه بهدفين مقابل هدف في الملعب الأولمبي برادس.

2013

صعد الأهلي والزمالك لدور المجموعات في تلك البطولة التي أوقعتهما معًا بالمجموعة الأولى إلى جانب أورلانو بيراتس الجنوب أفيرقي وليوبارد دو ليسي، وتصدر المارد الأحمر المجموعة برصيد 11 نقطة بعد فوزه في 3 لقاءات وتعادله في مباراتين وتلقيه هزيمه وحيده، وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف، في المقابل حل الزمالك ثالثًا برصيد 7 نقاط.

وبلغ المارد الأحمر المباراة النهائية، واقتنص اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بعد تعادله ذهابًا (1-1) أمام أورلانو بيراتس، ثم فوزه بهدفين نظيفين في القاهرة بملعب المقاولون العرب.

2014

تمكن الزمالك من الوصول لدور المجموعات في تلك البطولة، وشارك في المجموعة الأولى إلى جانب كل من مازيمبي الكونجولي والهلال السوداني وفيتا كلوب الكونجولي، وودع الفارس الأبيض البطولة من هذا الدور بعد أن حل رابعًا برصيد 4 نقاط بعد فوزه في مباراة وتعادله في مثلها وتلقيه 4 هزائم، وسجل 4 أهداف، واستقبلت شباكه 7 أهدف.

2015

لعب سموحة في المجموعة الأولى إلى جانب كل من مازيمبي الكونجولي والهلال السوداني والمغرب التطواني المغربي، وخرج الفريق السكندري بعد أن حل رابعًا برصيد 4 نقاط بعد فوزه في مباراة وتعادله في مثلها وتلقيه 4 هزائم وسجل 5 أهداف، واستقبلت شباكه 10 أهدف.

2016

في تلك البطولة لعب الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من الوداد الرياضي المغربي وزيسكو يونايتد الزامبي وأسيك ميموسا الإيفواري، وخرج الفارس الأحمر بعد أن حل ثالثًا برصيد 6 نقاط بعد فوزه في مباراة وتعادله في ثلاث مباريات وتلقيه لهزيمتين وسجل 6 أهداف وأستقبلت شباكه 7 أهدف.

من جانبه لعب الزمالك في المجموعة الثانية إلى جانب كل من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وإنييمبا النيجيري ووفاق سطيف الجزائي، وحل الفارس الأبيض ثانيًا برصيد 6 نقاط بعد فوزه في مباراتين وخسارته في مثلهما (بعد إقصاء سطيف من الدور عن طريق الكاف)، وسجل الزمالك 3 أهداف، وتلقى مثلها.

وخاض الزمالك المباراة النهائية، إلا أنه لم يتمكن من اقتناص اللقب الغائب عن جدران ميت عقبة منذ أكثر من 14 عامًا، حيث خسر ذهابًا في جنوب إفريقيا 3-0 من ماميلودي صن داونز، وفاز إيابًا بهدف نظيف في برج العرب.