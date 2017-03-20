فنانات «أمهات» بالتبني.. إحداهن تزوجت 14 مرة ولم تنجب

التحرير

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حلم الأمومة يراود جميع النساء، فكل امرأة لا تحس بأنوثتها وقيمتها إلا بوجود طفل في حياتها، وعلى الرغم من أن كثير من الفنانات تسعين للشهرة والأضواء والنجاح؛ فإن هذا لا يمنع طموحهن بأن يصبحن أمهات، حتى ولو بالتبني.

ويستعرض موقع "التحرير" مجموعة من أشهر الفنانات اللاتي حرصن على تبني الأطفال للإحساس بالأمومة.

تحية كاريوكا

على الرغم من أن الفنانة تحية كاريوكا تزوجت 14 مرة تقريبا؛ فإنها لم تنجب، وعندما كانت في السبعين من عمرها تبنت طفلة اسمتها "عطية الله"، أو "طاطا"، وكانت تمازح أصدقائها بأنها "أنجبت وهي في عمر السبعين".

أوصت كاريوكا الفنانة فيفي عبده بأن تتولى رعاية البنت بعد وفاتها، وبالفعل بعد وفاة كاريوكا في 30 سبتمبر 1999 تبنتها فيفي عبده، وربتها من ابنتيها الاثنتين.



نجوى فؤاد

في حوار لها مع الإعلامي "نيشان" في برنامجه "أنا والعسل" عام 2013، صرحت الفنانة نجوى فؤاد بأنها تزوجت 122 مرة، ومع ذلك امتنعت عن الإنجاب لانشغالها بعملها، وفي إحدى الزيجات اكتشفت أنها حامل وأرادت إنجاب طفل ولكن زوجها أصر على إجهاضها، فخضعت لرغبته وندمت كثيرا بعدها لأنها لم تصبح أما بالمعنى الطبيعي.

ولكن زوجة أبيها تبنت طفلة ولكنها توفيت، فقامت الفنانة نجوى فؤاد بتبني الطفلة من بعدها ورعايتها، وهو ما عوضها عن إحساس الأمومة نسبيًا، حتى أن لديها الآن أحفاد من ابنتها بالتبني.



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مديحة يسري

تزوجت الفنانة مديحة يسري أربع مرات، من بينها زواجها من الفنان محمد فوزي وأنجبت منه ابنها الوحيد "عمرو"، ولكنه توفي في حادث سيارة، وأصيبت مديحة بصدمة نفسية كبيرة وقتها، وهو ما دفعها في عام 2008 إلى تبني طفلة تدعى "هبة" من جمعية "ابنتي" التي تمتلكها الفنانة "نجلاء فتحي"، ولكنها لم تستطع أن تضمها بمنزلها لأن قانون التبني يشترط وجود أب وتعيش مديحة يسري بمفردها، ومع ذلك اعتادت الفنانة القديرة على زيارتها باستمرار والاهتمام بها معنويا وماديا.

وعندما تقدمت "يسري" في السن أصبحت "هبة" تزورها باستمرار في منزلها، وهو ما عوضها عن شعور الأمومة الذي افتقدته.



ليلى علوي

الفنانة "ليلى علوي" كانت متزوجة من رجل الأعمال "منصور الجمال"، ولكنها لم تنجب، وأعلنت في عام 2005 أن ابنها "خالد" لم تنجبه ولكنه طفلا بالتبني، وابن إحدى قريباتها التي مرضت بعد إنجابه وطلبت من ليلى التكفل به بعد وفاتها، ووافقت ليلى على الفور، موضحة أنه أصبح ابنها ولا يناديها إلا بـ"ماما"، كما صرحت بأنها متبنية 5 أطفال غيره، ولكنهم يعيشون بإحدى دور رعاية الأطفال.



أمل حجازي

المطربة اللبنانية أمل حجازي تزوجت عام 2008 من اللبناني محمد البسام، ولديها منه ابنها كريم، ولكنها تبنت طفلة تدعى "نور" في عام 2005، والتي توفيت والدتها في حادث بشع؛ حيث قتلها أحد المجرمين أمام أعين الطفلة، وتعيش "نور" حاليا مع أمل وأسرتها.

