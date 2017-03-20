زواج سري من الهضبة.. ومشهد كاد ينهي حياتها| مواقف لـ«دينا الشربيني»

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حالة من الجدل أثيرت مرة اخري حول زواج "الهضبة"، عمرو دياب من الفنانة الشابة دينا الشربيني، التى بالرغم من صمتها وعدم تعليقها، كانت تخرج هدى الناظر مديرة أعمال "الهضبة" دائمًا لتنفي الخبر، وتؤكد عدم صحته.

الجدير بالذكر أن تلك الشائعات لم تكن وليدة اللحظة، ولكنها كانت تتكرر بين حين وأخر، فانتشرت للمرة الأولى مطلع فبراير الماضي، ثم مرة أخرى بعد مرور ما يقرب من شهر ونصف.

لم يكن ذلك لم الموقف الوحيد الذي يثار حول الفنانة الشابة دينا الشربيني، ونرصد أبرز المواقف التى أثارت الجدل حولها خلال التقرير التالى.

اتهامها بتعاطي "الكوكاين"

في نوفمبر 2013، تعرضت لأزمة شخصية، بعدما تم ضبطها برفقة صديقها بحوزتهما 30 جرام من مخدر "الكوكايين" في شقته بمنطقة الزمالك، وُحكم عليها بالسجن لمدة عام وغرامة عشر الألف جنيهًا بتهمة التعاطي، وبعد قضاء عقوبتها، رفضت أن تتحدث عن تلك الأزمة في البرامج الإعلامية.

لم تنته الأزمة بمجرد قضاء عقوبتها، ولكن نقابة المهن التمثيلية منعتها لفترة منحها التصاريح اللازمة للعمل الفني، إلا أن زملاءها قاموا بدعمها خاصة عمرو يوسف، الذي أشركها معه في بطولة فيلم "كدبة كل يوم" بعد شهور من قضاء عقوبتها.

تصريح عن "كريم عبد العزيز"

بعد حلقتها على برنامج "أبلة فاهيتا" فى موسمه الرابع، أثارت الجدل بتصريحاتها، التى أحتلت قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة لعد ردها على سؤال "كارو" أبنة "أبلة فاهيتا": "مين أكتر ممثل نفسك تبوسيه فى سياق درامى؟"، فضحكت دينا الشربينى وردت: "كريم عبد العزيز"، لتتابع: "نفسى أمثل معاه، لكن مش ببوس قدام الكاميرا".

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مشهد "الغرق" في "جراند أوتيل"

كادت تتعرض للغرق، في أحد مشاهد مسلسل "جراند أوتيل"، الذي عرض في موسم رمضان السابق، حيث صرحت خلال لقاءها في برنامج "صاحبة السعادة"، بأنها أنقذت أحد الغواصين المكلف بتأمينها في مشهد الغرف بمسلسل "جراند اوتيل"، قائلة: "جابولي غواصين من أسوان، واحد منهم أنا اللي أنقذته فقلقت أكثر، هو كبير وبيشرب سجاير، قلتلهم ما تخلوه يبعد عني أحسن يشدني، وكنت خايفة جدًا في المشهد ده".

أزمة مع "أمير كرارة" بسبب "الطبال"

بسبب اعتذارها عن مسلسل "الطبال"، أثيرت الكثير من الشائعات حول وجود خلافات بينها وبين بطل العمل الفنان أمير كرارة، ولكنها نفت الأمر خلال أحد حوراتها الصحفية، مشيرًا إلى أنها رفضت العمل لعدم وجود وقت للمشاركة به، قائلة: "أتمنى التعاون مع أمير كرارة لأنه فنان مميز وأعماله لها طابع خاص ومختلف وسبق أن تعاونا معا من قبل وحققنا نجاحا كبيرًا".

صداقتها بـ"تامر حبيب"

أرجع البعض دورها في مسلسل "جراند أوتيل"، نظرًا لصداقتها مع السيناريست تامر حبيب مؤلف المسلسل، ولكنها نفت الأمر خلال أحد حوراتها الصحفية، قائلة:تامر صديقى وأنا أعشق أعماله الفنية.. لكن ليس معنى ذلك أننى استغل ذلك فى العمل.. لأننى أعتقد أن لدى القدرة على العمل بمفردى دون وساطة أحد.. بدليل أننى كان لى أكثر من عمل هذا العام وهناك أعمال أخرى ستظهر إلى نور قبل نهاية العام الجارى".