أب يحاول إدخال أقراص مخدرة لابنه المحتجز بقسم شرطة بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

حاول أب في نهاية عقده السادس من عمره، اليوم الاثنين، إدخال أقراص مخدرة لنجله المحتجز داخل حجز مركز شرطة القرنة غرب الأقصر إلا أن أمن القسم كشف أمره وجرى إلقاء القبض عليه.

تلقي اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القرنة المقدم حازم بشر يفيد بتمكن النقيب سامح حنفي من ضبط "ج.أ.ع"، مقيم الضبعية، 60 سنة، أثناء محاولته إدخال كمية من المواد المخدرة لنجله "غ.ج.أ.ع"، 28سنة، المحتجز داخل المركز على ذمة قضيتي سرقة ومخدرات.

حرر المحضر رقم 1189 إداري مركز شرطة القرنة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.