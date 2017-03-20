جامعة الأزهر تقرر فصل القيادي الإخواني الهارب ​مجدي شلش

كتب- محمود مصطفى:

قررت جامعة الأزهر، فصل القيادي الإخواني الهارب الدكتور مجدي شلش الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، عضو اللجنة الإدارية العليا لتنظيم جماعة الإخوان، لتبينه أفكارًا تشجع على التطرف.

وقالت مصادر بالأزهر، إن رئيس جامعة الأزهر رفض عرض قرار فصل مجدي شلش على مجلس الجامعة لاتخاذ قرار بشأنه، وقرر فصله على الفور دون التصويت، مستخدما صلاحياته التي منحها له رئيس الجمهورية.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الدكتور مجدي شلش، رافق القيادي السابق محمد كمال رئيس اللجنة الإدارية العليا بالإخوان، داخل مسكنه قبل أن تقتله قوات الشرطة في تبادل لإطلاق النار في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر، أن مجدي شلش يتواجد حاليا في تركيا، وانقطعت صلته تماما بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بدسوق منذ فترة طويلة.

كان الدكتور أحمد حسني رئيس جامعة الأزهر قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الجامعة فصلت ما يقرب من 40 أستاذا في الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، لخروجهم عن الأعراف الجامعية، أبرزهم الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام السابق لحزب الحرية والعدالة، الأستاذ بكلية طب بنين القاهرة، والدكتور عبدالرحمن البر مفتي جماعة الإخوان السابق، عميد كلية أصول الدين بالمنصورة.