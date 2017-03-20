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الداخلية: استخراج بطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد للسيدات بالمجان بمناسبة عيد الأم

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الداخلية: استخراج بطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد للسيدات بالمجان بمناسبة عيد الأم الداخلية: استخراج بطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد للسيدات بالمجان بمناسبة عيد الأم

مصراوي Masrawy

استخراج بطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد للسيدات بالم

كتب- علاء عمران :
‏‫واصل قطاع مصلحة الأحوال المدنية اللواء لطفي عياد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي للسيدات ساقطات القيد "مجاناً "، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الاثنين، أنه في إطار حرص وزارة الداخلية على القيام بدورها الاجتماعي والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصري.
ووجه وزير الداخلية بإصدار (شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي للسيدات ساقطات القيد "مجاناً") خلال شهر مارس الجاري لمن يرغب منهن وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية.
واضاف البيان، واصل قطاع مصلحة الأحوال المدنية استقبال المواطنات المترددات على مقار سجلات الأحوال المدنية بمحافظات الجمهورية، واستخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي الخاصة بهن مجاناً احتفالا بتلك المناسبات، هذا وقد لاقى ذلك قبولاً لدى السيدات مشيدين بتوجه الوزارة باهتمامها بالمرأة المصرية في العديد من المناسبات المختلفة .

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