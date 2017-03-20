وزير التنمية المحلية: المعارض السلعية مشاركة وطنية وإحساس بالمسئولية

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محافظ الجيزة: ندرس تعميم المعارض السلعية بكافة المراكز

عادل ناصر: قريبًا 6 معارض جديدة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان

أكد وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، أن المعارض السلعية تعبر عن مشاركة وطنية وإحساس بالمسئولية لدى التجار والمنتجين بالصعوبات التي تواجه المواطن المصري، مشيرًا إلى أن منظومة المعارض السلعية تنتهي دومًا بفوز كافة أطرافها من الحكومة والمواطنين وكذلك التجار.

وقال "الشريف"، خلال افتتاحه معرضًا لغرفة الجيزة التجارية لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بحضور اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة: إن "جهود الوزارة في سبيل تقديم خدمات أكبر للمواطن المصري تعتمد فى المقام الأول على التعاون والتكاتف الملموس بين المحافظات ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني بالمحافظات المختلفة وعلى رأسها الغرف التجارية"، مشيدًا بالجهد الذي بذلته غرفة الجيزة التجارية خلال الفترة الأخيرة لتوسيع قاعدة خدماتها للمجتمع الجيزاوي.

ووجَّه "وزير التنمية المحلية"، الشكر لمسئولي الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة على حرصهم في إقامة المعارض التي تخدم المواطنين من خلال تقديم السلع بأسعار مخفضة، مؤكدًا أنه لمس سعادة لدى المواطنين من جهود توفير كافة السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هناك طلب متزايد على مد فترة عمل المعرض ليمتد حتى شهر رمضان.

وأوضح أنه بفضل الاعتماد على جهود منظمات الأعمال وعلى رأسها الغرف التجارية في التعاون مع المحافظات، سيتم البدء بشكل فوري فى دراسة إقامة معارض سلعية بكافة المحافظات استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

وفي السياق، قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة: إن "الهدف الأساسي من المعرض تقديم خدمة أفضل للمواطنين"، مشيرًا إلى أن 64 شركة ومصنع مشاركة بالمعرض تقدم تخفيضات تتراوح مابين 10 و 30%، منوهًا إلى أن المعرض لاقى استحسانًا كبيرًا من المواطنين سواء في الأسعار المخفضة أو توفيره لكافة السلع الأساسية "الغذائية والمصنوعات الجلدية والملابس الجاهزة"، فضلًا عن مشاركة منتجي الصناعات اليدوية بمنطقة كرداسة في ظل تعثر السوق السياحية خلال الفترة الأخيرة.

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وصرح "الدالي" أن جهود كافة الأجهزة تتضافر لإنجاح تلك المبادرات الهامة، مشيرًا إلى مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة ممثلين عن وزارة التموين وكذلك مشاركة سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر التابع للمحافظة والذي تشهد منتجاته إقبالًا شديدًا من المواطنين - خاصة أنه تم توريد 3 دفعات من الخضروات والفاكهة خلال اليوم الأول للمعرض.

وأكد أن مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، بذل جهدًا كبيرًا في سبيل إنجاح المعرض، مشيرًا إلى تحمل الغرفة تكاليف مشاركة الشركات والمصانع العارضة بالمعرض، فضلًا عن تحمل تكلفة التجهيز الكامل في إنشاء المعرض على مساحة 1200 متر مربع، منوهًا إلى أن المعرض يأتي استكمالًا لملتقى التوظيف الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع المحافظة بمشاركة 152 شركة ومصنع لتوفير 18 ألف فرصة عمل للشباب.

وفى سياق متصل، كشف المحافظ عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تخدم المواطن الجيزاوي ومنها مشروعات عملاقة فى مياه الشرب والصرف الصحي والتوسع في إنشاء المدارس خاصة المدارس التى تخدم مرحلة التعليم الأساسي، لافتًا إلى أن هناك تعاون مع منظمات الأعمال والمجتمع المدني فى إنشاء لمستشفيات وتوفير مستلزماتها من أجهزة طبية حديثة.

من جانبه، قال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية: إن "الغرفة ومجلس إدارتها يعملون على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ولذلك كان الحرص على إقامة سلسلة معارض سلعية توفر كافة أنواع السلع للمواطن فى مكان واحد متكامل وبأسعار مخفضة تناسب الظروف الإقتصادية للمواطنين"، مؤكدًا أن إقامة المعارض يأتي ضمن أولويات عمل الغرف التجارية وفقًا للقانون رقم 158 لسنة 1951 المنظم لأنشطة الغرف التجارية.

و أشار "ناصر"، إلى أن المعرض السلعي يقام بالتزامن مع مشاركة محافظة الجيزة بأكبر جناح بين كافة المحافظات بمعرض القاهرة الدولي المنعقد حاليًا، مؤكدًا أن المشاركة بالمعرض الدولي تؤكد تكامل الأدوار بين الغرفة التجارية والمحافظة، لافتًا إلى تحمل الغرفة كافة تكاليف مشاركة الشركات والمصانع المشاركة بجناح محافظة الجيزة بالمعرض الدولي والتي تقدر بنحو 1100 جنيه للمتر الواحد.

وكشف "رئيس الغرفة"، النقاب عن خطة الغرفة لإقامة معارض سلعية بكافة مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة وقبل شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الخطة التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع المحافظة تتضمن البدء في إنشاء 6 معارض خلال الأسبوعين المقبلين موزعة على المحافظة بحيث تتضمن مراكز جنوب الجيزة معرضين ومراكز شمال الجيزة هى الأخرى معرضين، فضلًا عن معرضين أخرين يقامان في مدينة الجيزة، موضحًا أن المعارض الجديدة ستشهد هي الأخرى تحمل الغرفة تكاليف مشاركة الشركات بشكل كامل.